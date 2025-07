WEC Ferrari verso il Brasile | Siamo in una posizione privilegiata le prossime gare saranno complesse

Il FIA World Endurance Championship torna in scena questo fine settimana dal Brasile, un appuntamento cruciale che vede la Ferrari in una posizione di vantaggio. Dopo il trionfo a Le Mans con la 499P AF Corse e i successi tra Lusail, Imola e Spa, la scuderia si presenta come favorita. Con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado in testa alla classifica piloti, la sfida brasiliana si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Torna questo fine settimana dal Brasile il FIA World Endurance Championship per la quinta tappa delle otto previste. Ferrari parte come l’auto da battere dopo il successo a Le Mans con la 499P privata n. 83 AF Corse ed i trionfi ottenuti tra Lusail, Imola e Spa con le vetture ufficiali n. 50 e n. 51. Alessandro Pier GuidiAntonio GiovinazziJames Calado (n. 51) sono attualmente in cima alla classifica generale piloti con un ampio margine nei confronti della Ferrari n. 83 e della gemella n. 50 che ha perso diversi punti in seguito alla squalifica rimediata dopo la 24h Le Mans. Il marchio di Maranello guarda tutti da lontano anche nella graduatoria costruttori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, Ferrari verso il Brasile: “Siamo in una posizione privilegiata, le prossime gare saranno complesse”

