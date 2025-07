Aliquò San Camillo | Dal nostro ospedale un contributo per cambiare paradigma cancro polmone

L'ospedale San Camillo si fa portavoce di un cambiamento epocale nella lotta al tumore del polmone, investendo in un progetto innovativo di prevenzione. Con determinazione e passione, il nostro team contribuisce a ridefinire le strategie di diagnosi e cura, offrendo speranza e nuove prospettive a pazienti e comunità. Un passo importante verso un futuro in cui la battaglia contro il cancro diventa sempre più efficace e condivisa.

(Adnkronos) – "Ci siamo sentiti in dovere, avendo la possibilità di poterlo fare, di dare un contributo per il miglioramento della conoscenza di questa tematica, con la nostra azienda ospedaliera protagonista di un innovativo progetto di prevenzione del tumore al polmone. E' un contributo che speriamo possa essere utile per cambiare le cose".