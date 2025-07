Meglio definirli al plurale, cioè dazi o sanguisughe di stato.

In questo caldo inizio d’estate, il dibattito sui dazi si infiamma, indicando quanto siano strumenti potenti e potenzialmente pericolosi nelle mani dei governi. Spesso definiti sanguisughe di stato, rappresentano un'arma sottile e complessa che può influenzare l’economia globale e il nostro quotidiano. Ma cosa si nasconde davvero dietro queste politiche commerciali? È lecito chiederselo, perché conoscere i loro meccanismi è fondamentale per capire il nostro futuro economico.

È grande il parlare che si sta facendo sui dazi in quest'inizio d' estate. Potrebbero addirittura indurre a credere chi è meno coinvolto dagli argomenti economici che sono i tutori a tutto campo della Scienza delle Finanze, di trovarsi di fronte a armi molto pericolose di cui dispongono i governi. Si potrebbe intravedere in essi, con molta benevolenza, una forma di prelievo sulla compravendita di beni voluttuari. È credibile che al momento quelle forme di drenaggio di valore vadano esaminate principalmente per la loro valenza nei rapporti politici e commerciali tra due o più paesi. Quindi nessun collegamento tra dazi e la dazio latina.