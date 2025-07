Novara | al Circolo della Bicocca musica live con il tributo a Zucchero

Vivi una serata indimenticabile a Novara con il tributo a Zucchero al Circolo della Bicocca! L’energia di Angelo Cutaia ti trasporterà tra le note più amate del grande artista, in un live che promette emozioni autentiche. Non perderti questa performance imperdibile venerdì 11 luglio: prenota la tua cena a 20 euro o entra con una consumazione obbligatoria. Ti aspettiamo da via Cavigioli sul retro per una notte di musica e divertimento senza precedenti!

Grande performance dell'intramontabile Angelo Cutaia nei panni di Zucchero Fornaciari. L'appuntamento è venerdì 11 luglio al Circolo della Bicocca di Novara. Cena a 20 euro o ingresso con consumazione obbligatoria. Ingresso da via Cavigioli sul retro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

