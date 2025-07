Infortunio? Nel calcio può capitare | guarda il videomessaggio di Musiala

L'infortunio nel calcio può capitare in un attimo, mettendo a dura prova giocatori e tifosi. È il caso di Jamal Musiala, che dopo il grave incidente ai quarti del Mondiale per Club, ha deciso di condividere un messaggio sui social per rassicurare i fan e chiarire la sua condizione. La sua forza e determinazione sono un esempio di resilienza: guarda il videomessaggio di Musiala e scopri come sta affrontando questa sfida.

Quattro giorni dopo il grave infortunio rimediato nei quarti del Mondiale per Club, Jamal Musiala rompe il silenzio con un video sui social. Operato di recente per una frattura al perone con interessamento dei legamenti, la stella del Bayern Monaco ha voluto chiarire la propria posizione sull’accaduto, escludendo ogni responsabilità da parte del portiere del Psg Donnarumma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Infortunio? Nel calcio può capitare": guarda il videomessaggio di Musiala

Con un video sul proprio profilo Instagram, Jamal #Musiala parla per la prima volta dopo il grave #infortunio al perone rimediato in uno scontro con Gigio #Donnarumma «Voglio ringraziarvi per il supporto e l'amore che ho ricevuto, significa molto per me. È Vai su X

Fanno ancora discutere le parole di Neuer contro Donnarumma, nel post scontro con Musiala, che poi ha riportato un grave infortunio. #Pagliuca: «Sono rimasto senza parole dai commenti di #Neuer. Dette da uno che fa uscite kamikaze o quasi, lui entra Vai su Facebook

