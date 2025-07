Compagno Santanché Dimitri Kunz | Sono sereno Zeno non rappresenta un pensiero

In un clima di fiducia e serenità, Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanché, ha dichiarato al Tribunale di Milano di essere tranquillo e di mantenere un atteggiamento positivo nonostante le sfide legali. La sua fermezza si distingue in un contesto complesso, dove l’inchiesta sulla presunta truffa legata alla cassintegrazione Covid coinvolge il gruppo Visibilia. Ma cosa pensa realmente di Giuseppe Zeno, ex socio coinvolto nell’indagine?

"Sono sereno e siamo sempre fiduciosi". Lo ha detto al Tribunale di Milano al termine dell'udienza davanti al gup Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanché con cui è imputato nell'inchiesta sulla presunta truffa aggravata legata alla cassintegrazione Covid ai dipendenti del gruppo Visibilia. Ai cronisti che gli chiedevano cosa pensasse di Giuseppe Zeno, ex socio di Visibilia da cui è partita l'inchiesta sul falso in bilancio, Kunz ha risposto: "Di Zeno non penso nulla, non rappresenta un pensiero".

