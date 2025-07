Valore D | la multiculturalità come leva strategica di innovazione aziendale

La multiculturalità rappresenta una risorsa strategica e un elemento chiave per l’innovazione aziendale in un mondo sempre più globale. Secondo Elita Viola dell’ASviS, sebbene l’Italia ospiti ormai quasi cinque milioni di stranieri, molte imprese ancora faticano a integrare questa diversità nei loro modelli organizzativi e culturali. È giunto il momento di riconoscere e valorizzare il potenziale di questa ricchezza per favorire crescita sostenibile e competitività.

di Elita Viola, del Comitato dell’ASviS, il cui Presidente Scientifico è il prof. Enrico Giovannini, registrato nel sito ASviS del 25 giugno 2025 Men­tre la composizione sociale dell’Italia evolve, con quasi cinque milioni e mezzo di stranieri regolarmente residenti al 1° gennaio 2025 stando ai dati Istat, le imprese faticano an­cora a riflettere questa nuova realtà nei loro assetti organizzativi, nella cultura aziendale e nelle pratiche quotidiane. E nonostante un progressivo interesse verso il tema, continua a esserci una carenza di politiche aziendali strutturali. È quanto emerge dal documento “ Multiculturalità al lavoro: storie e dati dal mondo aziendale ” pubblicato il 5 giugno da Valore D, l’associazione di imprese che dal 2009 è impegnata, in Italia, a costruire un mondo professionale senza discriminazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

