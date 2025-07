Nessuno vuole Vlahovic neanche gratis | già bocciato da Inter e Milan

Il futuro di Vlahovic si fa sempre più incerto: tra smentite e dubbi, il mercato di gennaio potrebbe essere decisivo per il suo destino. La Juventus desidera evitarne la partenza a zero, ma con le italiane che mostrano scarso interesse, il centravanti serbo si trova a un bivio cruciale. Riusciranno i bianconeri a trovare una soluzione? Solo i prossimi giorni sveleranno se Vlahovic continuerà a indossare la maglia della Juventus o aprirà un nuovo capitolo.

Il bomber sempre più al centro degli intrighi di mercato, ma dalle due squadre milanesi arriva freddezza: il suo profilo non convince I prossimi giorni potranno, verosimilmente, essere determinanti per il futuro di Dusan Vlahovic, per il quale alla Juventus sembra proprio non esserci più posto. Il giocatore intende rimanere a Torino e andare a scadenza di contratto, ma il club bianconero, che cerca di evitare questa situazione, sta provando tutto il possibile per agevolare la sua uscita. – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Per il bomber serbo, prende piede una possibile eventualità, quella della rescissione del contratto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it