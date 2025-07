Milan la cura Allegri per far tornare protagonista Leao

Leao al centro del Milan di Allegri: colloqui, fiducia e un piano su misura per rilanciarlo. Ecco come il tecnico lo vuole protagonista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la cura Allegri per far tornare protagonista Leao

milan - allegri - protagonista - leao

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Leao al Barcellona, il Milan corre ai ripari: arriva una Stella della Serie A; Milan, Allegri e il siparietto con il giornalista: Catenaccio sulle domande? No, che altrimenti dicono che lo faccio, qui giochiamo offensivi; Milan: Allegri ha scelto capitano e vice ma c'è subito una grana.

Allegri in missione-Leao... e sembra tornato Pioli. Il sogno: fargli segnare 20 gol - Rafa Leao ha il pantaloncino tirato su e il sorriso stampato: dettagli che stavolta lo rendono diverso dal solito. Lo riporta informazione.it

Allegri ha già riacceso il Milan . Leao il leader, ora serve il bomber - Si separano le strade di due grandi amici e compagni di tante battaglie, nell’asse mancina i ... ilgiorno.it scrive