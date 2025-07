Nkunku Inter l’ex Lipsia conteso da diversi top Club europei | ecco le ultime sull’attaccante reduce dall’esperienza inglese

Il futuro di Nkunku si fa sempre più incerto: tra Inter, Lipsia e top club europei, l’attaccante francese sta catturando le attenzioni dei maggiori club. Reduce dall’esperienza inglese, il suo nome continua a essere al centro delle trattative di mercato. Con l’Inter in agguato e il Bayern Monaco pronto a sfidare la concorrenza, l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso sulla sua prossima destinazione.

Nkunku Inter, tutte le squadre interessate all’attaccante ex Chelsea: i nerazzurri provano a prendere posizione tra i top Club. Il nome di Christopher Nkunku torna a circolare con insistenza sul mercato. Dopo le indiscrezioni lanciate da Sky Sport interessamento dell’ Inter, oggi anche la testata tedesca Bild rilancia la candidatura dell’attaccante francese come possibile rinforzo per il Bayern Monaco. Il club bavarese è alla ricerca di giocatori offensivi dopo l’infortunio di Jamal Musiala e la conferma dell’addio imminente di Leroy Sané. Nkunku, classe 1997, è reduce da una stagione complicata al Chelsea, condizionata da continui problemi fisici che ne hanno limitato l’impatto nella Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nkunku Inter, l’ex Lipsia conteso da diversi top Club europei: ecco le ultime sull’attaccante reduce dall’esperienza inglese

