Strade chiuse al traffico e viabilità rivoluzionata Messina si prepara alle Frecce tricolori

Messina si sta preparando a vivere un weekend indimenticabile con le strade chiuse al traffico e una viabilità rivoluzionata, in vista dello straordinario spettacolo delle Frecce Tricolori dall’2 al 3 agosto. Migliaia di persone sono attese per ammirare l’incantevole esibizione aerea e godersi un evento che promette emozioni uniche. Durante la Quinta commissione comunale, il passaggio delle Frecce Tricolori è stato al centro dei dibattiti, sottolineando l’importanza di questa straordinaria manifestazione per la città di Messina.

Un evento dal 2 al 3 agosto dove sono attese a Messina migliaia e migliaia di persone. Il passaggio delle Frecce tricolori è stato argomento di confronto oggi durante i lavori della Quinta commissione al Comune presieduta dal consigliere Raimondo Mortelliti.

