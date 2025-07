Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 15 | 25

Ben ritrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, 9 luglio 2025, alle ore 15:25, vi segnaliamo che la Pontina rimane chiusa tra Aprilia e Latina a causa di un incendio, causando code di circa 5 km in entrambe le direzioni. Restate con noi per tutte le informazioni utili per affrontare al meglio il vostro viaggio.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla Pontina è ancora chiusa per incendio tra Aprilia via di Vallelata In entrambe le direzioni verso Latina ci sono 5 km di coda a partire da via Strampelli mentre in direzione Roma le Fede sono a partire da viale Europa ripercussioni sulla Nettunense su via di Vallelata in entrambi i casi nei due sensi di marcia ti possiamo in A1 milano-napoli per un precedente incidente incolonnamenti tra bivio diramazione Roma sud e il nord A1 A24 In entrambe le direzioni posto si stanno svolgendo le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità traffico intenso Anche in A24 roma-teramo ma per lavori Tra la barriera di Roma Est e il nodo A1 A24 in direzione Teramo prima pagina 24 andiamo sul tratto Urbano in uscita dal centro si rallenta tra fiorentini e Tor Cervara stessa situazione in direzione opposta tra Portonaccio e la tangenziale est sul Raccordo Anulare traffico in aumento in particolare in casa Terna con code a tratti tra Laurentina e Tuscolana situazione analoga in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria più avanti tra centrale del latte e Prenestina per quadranti sud della capitale e poi a tratti sulla Cristoforo Colombo tra mezz'ora mi Vai su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense & via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia chiudiamo con il trasporto ferroviario al momento sospesa la circolazione sulla linea Roma Nettuno tra Aprilia e Campo di Carne per un incendio in prossimità dei Binari in corso l'intervento dei Vigili del Fuoco da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it