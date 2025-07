Calciomercato Juventus | ritorno di fiamma! Sancho al Borussia può liberare lui

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un ritorno di fiamma: Jadon Sancho potrebbe tornare al Borussia Dortmund, aprendo così spazi e opportunità per rinforzare l'attacco di Igor Tudor. Con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la stagione 2025/2026, i bianconeri valutano attentamente tutte le strategie per consolidare il reparto offensivo. La Juventus sta facendo sul serio, e il mercato è pronto a sorprendere ancora…

per l’attacco di Igor Tudor Il mercato Juve entra nel vivo per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 20252026. La dirigenza bianconera ha riacceso i riflettori su un nome di primo piano: Karim Adeyemi, talentuoso attaccante del Borussia Dortmund. L’interesse, già manifestato la scorsa estate, torna . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma! Sancho al Borussia può liberare lui

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - La Juventus punta a tornare protagonista nella corsa allo Scudetto, rafforzando la rosa con acquisti strategici come Jonathan David.

