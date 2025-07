Eni e Polizia di Stato insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici

In un mondo sempre più connesso, Eni e Polizia di Stato uniscono le forze per proteggere cittadini e imprese dai rischi delle frodi online. Questa collaborazione mira a diffondere consapevolezza e a contrastare efficacemente le truffe digitali, che sfruttano ingegnose tecniche di inganno per rubare dati sensibili e denaro. Con un mix di informazione e prevenzione, insieme possiamo rendere il web un luogo più sicuro per tutti.

Eni e Polizia di Stato hanno avviato una campagna informativa per contrastare le truffe online, un fenomeno in costante aumento che sfrutta strumenti digitali per ottenere informazioni o denaro in modo illegale. Le frodi informatiche colpiscono i cittadini attraverso comunicazioni ingannevoli, diffuse via e-mail, sms o messaggi pubblicitari, che invitano a fornire dati personali e bancari o a inserire credenziali di accesso su portali “clone”, simili in tutto e per tutto a siti ufficiali di aziende affidabili. Una volta ottenuti, questi dati possono essere utilizzati per commettere numerose attività illecite, tra cui la creazione di false identità, l’accesso non autorizzato a conti bancari e la diffusione di contenuti ingannevoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Eni e Polizia di Stato insieme per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici

In questa notizia si parla di: polizia - stato - insieme - prevenzione

