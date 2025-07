Lo strano caso del coperto al ristorante Perché in Italia si paga ancora il supplemento che fa discutere

Il coperto, un supplemento ormai anacronistico, continua a dividere ristoranti e clienti in Italia, creando spesso malumore e confusione. Nonostante le sue origini storiche siano lontane, questa tassa persiste come un retaggio del passato, rischiando di rovinare l’esperienza culinaria, soprattutto ai turisti stranieri. Perché non abbandonarlo definitivamente? La soluzione potrebbe essere semplice e vantaggiosa per tutti, contribuendo a rendere il mangiare fuori più chiaro e piacevole.

Uno sgradevole e ormai desueto balzello che potrebbe essere eliminato facilmente includendo quei pochi euro nei piatti. Eppure il coperto resiste nei secoli pur rischiando di rendere sgradevole il pasto, soprattutto ai turisti stranieri che spesso non sanno cosa sia. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Lo strano caso del coperto al ristorante. PerchĂ© in Italia si paga (ancora) il supplemento che fa discutere

In questa notizia si parla di: coperto - strano - caso - ristorante

Un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a persona. Tanto è costato pranzare vista mare, sabato scorso a Ponza, a quattro persone. Per un totale di 923 euro. Lo scontrino del ristorante “Il Rifugio dei naviganti”, nella zona di Sant’Antonio, Vai su Facebook

Perché il prezzo del coperto al ristorante raddoppia nel weekend?; Pranzare a Venezia: 3,50 € per il coperto composto da pane e tovaglietta di carta; Lo strano caso del ristorante comasco e dell’assegno di 14 mila sterline dal Gallese: «Mi hanno chiesto un preventivo per un mese di cene».

Il coperto al ristorante è vivo e vegeto - Linkiesta.it - Sovrapprezzo Il coperto al ristorante è vivo e vegeto Chiara Buzzi Proviamo a fare chiarezza su un tema considerato obsoleto da molti e che è decisamente spinoso per clienti e ristoratori. Come scrive linkiesta.it

Casa Spadoni debutta in spiaggia: gestirà il ristorante del Papeete - MSN - Da quest’anno saranno le società ravennati a gestire il ristorante dello stabilimento balneare di ... Riporta msn.com