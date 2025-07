Nostalgici dei Cavalieri dello Zodiaco? Nel 2026 arriva il concerto che vi farà rivivere le loro gesta

Preparati a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile! Nel 2026, i fan dei Cavalieri dello Zodiaco avranno l’opportunità di immergersi nuovamente nel mondo epico di Pegasus & Co. grazie a un concerto tributo orchestrale che si terrà ad aprile al Teatro Dal Verme di Milano. Un’occasione unica per celebrare le gesta di questi eroi leggendari e riscoprire il fascino senza tempo di questa saga.

Pegasus & co. saranno rievocati in uno speciale tributo orchestrale che si terrà in aprile al Teatro Dal Verme di Milano. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nostalgici dei Cavalieri dello Zodiaco? Nel 2026 arriva il concerto che vi farà rivivere le loro gesta

In questa notizia si parla di: nostalgici - cavalieri - zodiaco - arriva

Il trailer del remake di Ken il Guerriero è finalmente arrivato. Tra chi nutriva speranze e chi era già scettico, le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi è rimasto perplesso, chi si è (inaspettatamente) detto soddisfatto, e chi ha semplicemente alzato le mani. Vai su Facebook

Nostalgici dei Cavalieri dello Zodiaco? Nel 2026 arriva il concerto che vi farà rivivere le loro gesta; I Cavalieri dello Zodiaco, quante serie anime ci sono e dove guardarle tutte; Saint Seiya: Rinasce un mito! Nuova saga in arrivo.

Nostalgici dei Cavalieri dello Zodiaco? Nel 2026 arriva il concerto che vi farà rivivere le loro gesta - saranno rievocati in uno speciale tributo orchestrale che si terrà in aprile al Teatro Dal Verme di Milano ... Secondo wired.it

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: il concerto ufficiale arriva in Italia - I Cavalieri dello Zodiaco arriva in Italia per il 30° Anniversario della serie! Da vgmag.it