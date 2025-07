In cucina non ho segreti Parla lo chef stellato Domenico Candela

In cucina, non ho segreti: lo afferma con passione lo chef stellato Domenico Candela del Grand Hotel Parker’s di Napoli. Tra telefonate sfiorate e impegni infiniti, si svela un mondo di passione e dedizione per l’arte culinaria. E forse, dietro a ogni intoppo, si nasconde un disegno più grande, un filo invisibile che lega ogni gesto e ogni sapore, rivelando come la cucina sia molto più di una semplice preparazione: è una vera e propria filosofia di vita.

di Emilia Filocamo Io e Domenico Candela, chef stellato del Grand Hotel Parker's di Napoli, ci " rincorriamo" telefonicamente per un paio di giorni: complici un numero di telefono non scritto correttamente e gli impegni che, ambo i lati, hanno dilatato il tempo utile ad organizzare questa chiacchierata. Ma forse non tutto capita a caso e, come sempre, in ogni cosa c'è sotteso un disegno sottile, una trama finissima utile a spiegare tutto il resto e a creare preziosi collegamenti e, infine, l'occasione giusta. Quando, dopo un paio di tentativi, riusciamo a sentirci telefonicamente, alle sedici di uno dei pomeriggi più caldi ed afosi di luglio, Domenico Candela decide di partecipare al mio gioco cucinacucito, con tutte le assonanze che ne conseguono e con una semplicità e spontaneità uniche.

