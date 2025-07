Tv a pagamento l’andamento nel secondo trimestre del 2025 L’analisi in Italia e nel mondo

Roma, 9 luglio 2025 – Il mercato delle TV a pagamento si conferma dinamico e in continua evoluzione, con leadership che oscillano e posizioni ancora fluide. Prime Video, Netflix e Disney+ dominano la scena, mentre le offerte stagionali e le esclusive sportive o di serie influenzano profondamente le classifiche. L’analisi del secondo trimestre del 2025 rivela tendenze sorprendenti e strategie vincenti, rendendo il settore più competitivo che mai. Scopriamo insieme cosa ha spinto questa rivoluzione nel mondo dello streaming.

Roma, 9 luglio 2025 – È un mercato molto vivo, con saliscendi nelle leadership e posizioni tutt’altro che cristallizzate. Parliamo di quello delle tv a pagamento, dove ai colossi Prime Video e Netflix si avvicina Disney+ come terzo incomodo, e dove le offerte stagionali spesso cambiano le sorti della classifica, in virtù anche di esclusive su avvenimenti sportivi, nuove stagioni di serie attese e film in prima visione in esclusiva. L’analisi di JustWatch. Questo mese JustWatch ha pubblicato alcuni aggiornamenti sulle quote di mercato di tutti i più grandi servizi di streaming presenti in 60 Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net