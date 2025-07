Torna Pompei Inn Jazz quattro serate di grande musica a ingresso gratuito

Sollevato, il sipario si apre su un festival che trasformerà le serate di Pompei in un'esplosione di suoni e passione. Torna Pompei Inn Jazz, quattro serate di musica straordinaria a ingresso gratuito, dove grandi artisti si alternano in performance indimenticabili. Un'occasione imperdibile per vivere l'estate all'insegna del jazz, tra emozioni autentiche e atmosfere coinvolgenti. Preparati a lasciarti travolgere dal ritmo e dalla magia di questa straordinaria rassegna.

L'estate di Pompei è pronta a vibrare ancora una volta al ritmo del grande jazz. E in questa XIII edizione Pompei Inn Jazz promette emozioni e qualità con un'edizione che si “fa in quattro”: tante sono le serate che uniscono artisti affermati e star internazionali del settore. Il sipario si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

