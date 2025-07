Un pilastro ma se fossi stato meno nervoso Fognini i fan commentano il ritiro

Il mondo del tennis e i suoi appassionati sono in fermento: con il ritiro di Fabio Fognini, un pilastro della nostra storia sportiva saluta il campo. Se fosse stato meno nervoso, forse avrebbe regalato ancora tante emozioni, ma il suo spirito e la passione rimarranno impressi nei cuori dei fan. Ecco i commenti più toccanti e significativi postati subito dopo la sua conferenza, testimonianza di un’epoca indimenticabile.

In seguito all' annuncio del suo addio al tennis, Fabio Fognini è stato travolto dall'affetto dei fan sui social network. Ecco i migliori commenti postati subito dopo la sua conferenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Un pilastro", ma se "fossi stato meno nervoso"... Fognini, i fan commentano il ritiro

