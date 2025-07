Firenze un tuffo contro il caldo Ecco le piscine aperte in città

Per chi non può ancora prendersi le ferie e desidera sfuggire al calore soffocante, Firenze apre le sue piscine per un rinfrescante tuffo! Le opportunità di relax e refrigerio sono a portata di mano, permettendo di godersi l’estate senza lasciare la città. Scopri quali sono le piscine aperte e preparati a vivere momenti di puro sollievo sotto il sole di luglio. Perché, in questa estate infuocata, il miglior alleato è un tuffo rinfrescante!

Firenze, 9 luglio 2025 – Per chi non può andare al mare ed è costretto ancora in città, le piscine sono un luogo ideale dove trovare refrigerio. L’estate sta entrando nel vivo e la Toscana è stata già investita dalla prima vera grande ondata di caldo torrido, a cui c'è da aspettarsi ne seguiranno altre. Ci aspettano temperature molto elevate, che in alcune zone arriveranno a sfiorare anche i 40°. Per chi non può ancora prendersi le ferie e concedersi delle lunghe giornate di relax al mare, Firenze ha tante vasche dove rinfrescarsi. Dei piccoli angoli blu dove trovare un po' di refrigerio. Ecco dove fare un tuffo in alcune delle più belle piscine fiorentine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, un tuffo contro il caldo. Ecco le piscine aperte in città

