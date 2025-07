Kaufmann arriverà venerdì in Italia

Francis Kaufmann arriverà venerdì in Italia, portando con sé un caso che ha sconvolto Roma. Accusato di aver ucciso la sua compagna e la loro piccola figlia, il cittadino americano sarà sottoposto a un procedimento giudiziario che si preannuncia delicato e complesso. L’interrogatorio, previsto entro cinque giorni, rappresenterà il primo passo di un’indagine che terrà tutti col fiato sospeso. Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Verrà estradato venerdì in Italia, Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia di 11 mesi Andromeda, trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Il cittadino americano atterrerà a Ciampino. Dopo l'arrivo a Roma all'indagato verrà notificata l'ordinanza cautelare in cui i pm di Roma gli contestano il duplice omicidio e l'occultamento di cadavere. Entro cinque giorni il gip fisserà l'interrogatorio di garanzia. Chi indaga è ancora in attesa dei risultati degli istologici che dovranno chiarire le cause del decesso di Anastasia mentre per la piccola gli inquirenti ritengono che sia stata uccisa per strangolamento.

Omicidi Villa Pamphilj, Kaufmann arriverà venerdì in Italia - Un dramma sconvolgente scuote Roma: Francis Kaufmann, accusato del terribile duplice omicidio avvenuto all’interno di Villa Pamphilj, sta per essere estradato in Italia.

