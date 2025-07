5 per mille l’elenco dei beneficiari nel 2024

Nel 2024 oltre 91 mila enti italiani riceveranno fondi grazie al 5 per mille, la quota dell'Irpef che i contribuenti possono destinare a realtà impegnate in attività sociali, culturali, sanitarie o sportive. I dati ufficiali diffusi dall'Agenzia delle Entrate rivelano che saranno 91.012 gli enti ammessi al contributo, per un totale di circa 523 milioni di euro. Una cifra importante, distribuita su tutto il territorio nazionale in base alle preferenze espresse in dichiarazione dei redditi. Il 5 per mille si conferma così uno strumento fondamentale di partecipazione civica, capace di sostenere migliaia di progetti locali e nazionali attraverso una semplice firma.

