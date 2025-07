BERLUSCONI | HO AVUTO I BRIVIDI PER LA TALPA E THE COUPLE TEMPTATION ECCEZIONALE

Pier Silvio Berlusconi ha fatto tesoro degli errori passati, promettendo un ritorno alle origini del Grande Fratello, con un cast di sconosciuti e la solida conduzione di Simona Ventura. Un salto nel passato per rinnovare il format e conquistare di nuovo il pubblico, senza cadere nelle trappole dei reality mediocri che hanno segnato gli ultimi anni. Con questa strategia, Mediaset punta a riconquistare il cuore degli spettatori, dimostrando che la qualità e l’autenticità fanno ancora la differenza.

Mai più reality fatti male come La Talpa e The Couple. Pier Silvio Berlusconi non usa giri di parole alla presentazione dei palinsesti Mediaset sui reality di Canale 5 e sugli errori da non fare più. A settembre tornerà il Grande Fratello nella formula delle origini, la prima edizione risale al 2000 quindi 25 anni fa, con un cast fatto solo di persone sconosciuti, i cosiddetti nip, e con Simona Ventura alla conduzione. Con Simona Ventura ci saranno persone comuni e storie vere. Persone che hanno cose da dire. Grande Fratello durerà cento giorni e non di più. Vorrei che avesse anche del glam. Con un numero ridotto di concorrenti, non gente che entra ed esce, per permettere al pubblico di affezionarsi alle loro storie. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BERLUSCONI: “HO AVUTO I BRIVIDI PER LA TALPA E THE COUPLE. TEMPTATION ECCEZIONALE”

In questa notizia si parla di: berlusconi - talpa - couple - avuto

Pier Silvio Berlusconi: “La Talpa e The Couple i più brutti che abbia mai visto” - Pier Silvio Berlusconi, figura chiave di Mediaset, ha recentemente scosso il mondo dello spettacolo annunciando importanti novità durante la presentazione dei palinsesti.

BERLUSCONI: “HO AVUTO I BRIVIDI PER LA TALPA E THE COUPLE. TEMPTATION ECCEZIONALE” #Canale5 #Palinsesti #TemptationIsland #Reality Vai su X

Pier Silvio Berlusconi: The Couple e La Talpa? Brutti, fatti male. Dopo la prima puntata ho avuto i brividi; Pier Silvio Berlusconi spara a zero sui relity La talpa e The Couple: I più brutti di sempre; Pier Silvio Berlusconi: “La Talpa e The Couple? Mentre li guardavo mi è venuta la pelle d’oca….

Pier Silvio Berlusconi: "The Couple e La Talpa? Brutti, fatti male. Dopo la prima puntata ho avuto i brividi" - Piersilvio Berlusconi senza mezzi termini su The Couple e la nuova edizione de La Talpa. Si legge su msn.com

Pier Silvio Berlusconi boccia The Couple e La Talpa: “Brutti e fatti male” - Pier Silvio Berlusconi bocca La Talpe e The Couple Si sa, Mediaset sta passando un periodo costellato di flop colossali. Lo riporta lanostratv.it