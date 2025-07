MotoGP Ducati in Germania per stabilire un nuovo record e cercare la tripletta da 30 e lode

La MotoGP in Germania si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia per Ducati, con l’obiettivo di stabilire un record e puntare alla tripletta da 30 e lode. Sachsenring, tradizionalmente simbolo di sfide, sta diventando il terreno di conquista per la casa di Borgo Panigale, pronta a consolidare il suo successo e a sorprendere ancora una volta. L’adrenalina è alle stelle: sarà la volta buona?

Sachsenring, terra di conquista per Marc Marquez, ma anche per Ducati. Il tracciato tedesco, dove un tempo la Casa di Borgo Panigale soffriva oltremodo sia Honda che Yamaha, è viceversa diventato un luogo in cui l'azienda bolognese ha scritto significative pagine della propria storia in MotoGP. Proprio in Germania, nel 2023, si è concretizzata la prima cinquina di sempre. Vinse Jorge Martin, accompagnato sul podio da Francesco Bagnaia e Johann Zarco, mentre quarti e quinti conclusero rispettivamente Marco Bezzecchi e Luca Marini. Il pokerissimo è stato ripetuto nel 2024 e il dato pregnante è rappresentato dal fatto di essere stato conseguito con ben quattro centauri differenti rispetto a dodici mesi prima! Dietro a Pecco, stavolta vincitore, si erano attestati i fratelli Marquez (Marc davanti ad Alex), seguiti da Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

