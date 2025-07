Bocchi shock | Con Ru486 si abortisce e si tira lo sciacquone

Le dichiarazioni shock sul tema dell'aborto in Emilia-Romagna stanno scuotendo l'opinione pubblica, sollevando interrogativi delicati e controversi. La possibilità di utilizzare la pillola Ru 486 a domicilio, con tutto ciò che comporta, mette in discussione i limiti e le responsabilità delle scelte individuali. È essenziale approfondire questa discussione, rispettando tanto i diritti quanto le sensibilità di tutte le persone coinvolte.

"In Emilia-Romagna non c'è un problema per le donne che intendono abortire. La pillola Ru 486 consente l’aborto a domicilio, si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone". Fanno discutere le parole pronunciate in consiglio regionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it