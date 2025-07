Gigante vince la quarta tappa del Giro d' Italia Women Marlen Reusser è la nuova maglia rosa

Marlen Reusser si impone con grande determinazione nella quarta tappa del Giro d'Italia Women, conquistando la maglia rosa con una performance impressionante. L’australiana dell’AG Insurance-Soudal ha dominato il percorso nella suggestiva provincia di Treviso, offrendo ai tifosi un’emozione indimenticabile. La sua vittoria segna un passo importante nella corsa e promette ancora molte sorprese nelle prossime tappe.

L'australiana che gareggia per l'AG Insurance-Soudal ha conquistato la quarta tappa nella provincia veneta di Pianezze, a Valdobbiadene.

