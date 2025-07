Deve scontare quasi tre anni per concorso in tentato omicidio | in carcere

Un giovane di 28 anni, arrestato martedì 8 luglio dai carabinieri di Bondeno, si trova ora a dover scontare quasi tre anni di reclusione per un grave episodio di tentato omicidio. Nonostante fosse agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il suo passato torna a bussare alla porta della giustizia, dimostrando come le pene non si dissolvano facilmente. La vicenda sottolinea l'importanza del rispetto della legge e della sicurezza collettiva.

Un uomo di 28 anni è stato arrestato, nel pomeriggio di martedì 8 luglio, dai carabinieri della Stazione di Bondeno. Sull'individuo, sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, gravava un ordine di carcerazione da parte della Corte d'appello di Bologna per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

