Il montepremi di Wimbledon 2025 cifre stellari Quanto hanno già guadagnato Sinner e Cobolli

Il montepremi di Wimbledon 2025 si conferma ancora una volta come uno dei più ricchi di sempre, con cifre che fanno sognare i migliori tennisti del circuito. Ma quanto hanno guadagnato Sinner e Cobolli in questa edizione? Scopriamo i dettagli delle loro performance e dei premi ottenuti in un torneo che continua a sorprendere per prestigio e ricchezza. Chi trionferà in finale?

Londra, 9 luglio 2025 - È un montepremi stellare quello di questa edizione numero 138 di Wimbledon. Alla fine della manifestazione, la più ricca del circuito Atp e Wta anche nel 2025, saranno stati distribuiti 53,5 milioni di sterline, pari a circa 62,7 milioni di euro. Una somma questa aumentata del 7% rispetto al 2024. Il che significa 300.000 sterline in più di un anno fa (poco meno di 350mila euro). Chi riuscirà a trionfare in finale ai Championships si porterà a casa qualcosa come 3 milioni di sterline (ovvero 3,48 milioni di euro). Quanto hanno guadagnato Sinner e Cobolli. Avendo ottenuto il pass per i quarti di finale di Wimbledon, Jannik Sinner e Flavio Cobolli hanno guadagnato per il momento 400.

