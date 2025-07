Pomeriggio 5 è ufficiale | chi prende il posto di Myrta Merlino

Il panorama televisivo di Mediaset si prepara a un’importante rivoluzione: Pomeriggio 5, uno dei programmi simbolo del pomeriggio di Canale 5, cambierà volto nella stagione 2025-2026. Dopo due anni con Myrta Merlino, la rete sceglie di puntare su un nuovo volto che porterà freschezza e attualità, arricchendo il format con un approccio più giornalistico. Un cambio di passo destinato a ridefinire le dinamiche del talk show più amato dagli italiani.

Programmi Tv. Cambio al vertice per uno dei programmi simbolo del pomeriggio Mediaset. A partire dalla stagione 2025-2026, ci sarà un nuovo volto al timone di Pomeriggio Cinque: un cambiamento che segna un nuovo capitolo nella lunga storia del talk di Canale 5. Dopo due anni con Myrta Merlino, Mediaset opta per una conduzione più ancorata all'attualità e alla cronaca, nel tentativo di competere ad armi pari con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Ecco cosa cambierà e quale sarà il futuro della giornalista napoletana.