Milan Ricci | Farò anche il terzino se Allegri vorrà Reijnders? Io sono io

Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e sfide. Con l’arrivo di Samuele Ricci, il centrocampo rossonero si rafforza con un talento di personalità e visione. La volontà di Allegri di rivoluzionare l’assetto tattico, puntando anche su Ricci e, forse, su Ricci Ricci, apre scenari entusiasmanti per la stagione. È il momento di sognare in grande: il futuro del Milan si costruisce adesso.

Milano, 9 luglio 2025 - “ Samuele Ricci è il primo arrivo della stagione, un centrocampista moderno e di personalità, è stato capitano del Torino dimostrando qualità in campo e fuori”. Così il direttore sportivo Igli Tare nel presentare il 23enne. “Vanta anche 10 presenze in Nazionale e ha dimostrato di meritare questa maglia. È un investimento per il presente e per il futuro, potrà diventare un punto di riferimento della squadra”, ha concluso Tare. “Questo è il miglior momento della mia carriera – le prime parole di Ricci - il Torino mi ha dato tanto e l'ho ringraziato. Ho fatto un passo importante, sono in una società come questa, dalla grandissima storia, dal grandissimo prestigio a livello mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net