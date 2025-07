Tumore al polmone Cardillo San Camillo | Con intervento precoce 80-90% vivo a 5 anni

La diagnosi precoce fa la differenza nella lotta contro il tumore al polmone, una malattia spesso fatale se scoperta in ritardo. Giuseppe Cardillo, esperto di chirurgia toracica, sottolinea come un intervento tempestivo possa aumentare drasticamente le possibilità di sopravvivenza, arrivando fino all'80-90% a cinque anni. Un messaggio di speranza e importanza, che evidenzia quanto sia fondamentale sensibilizzare sulla prevenzione e i controlli tempestivi.

(Adnkronos) – "La diagnosi precoce è un elemento cruciale nella lotta contro il tumore al polmone, una malattia la cui prognosi resta ancora oggi molto severa". Così Giuseppe Cardillo, direttore della Uoc di Chirurgia toracica dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, partecipando oggi al convegno 'Lung Cancer Screening European Expert Summit', realizzato all'Azienda ospedaliera romana

