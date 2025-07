Microsoft Edge rompe la barriera dei 300 ms | velocità record

l’engagement degli utenti e compromettono l’esperienza complessiva. Microsoft Edge, con questa conquista, si afferma come il browser più rapido e reattivo, pronto a offrire un’esperienza utente senza precedenti. È il momento di scoprire come questa innovazione possa trasformare il modo di navigare online e portare la vostra produttività al livello successivo.

Negli ultimi mesi, Microsoft Edge ha intensificato gli sforzi per ottimizzare la reattività della propria interfaccia, raggiungendo un obiettivo prestazionale cruciale: un First Contentful Paint (FCP) globale inferiore a 300 millisecondi. Questo traguardo non è un semplice dettaglio tecnico, ma una risposta concreta a ricerche di settore che evidenziano come attese superiori ai 300-400 ms per il caricamento iniziale dei contenuti riducano significativamente la soddisfazione dell’utente. Microsoft Edge: traduzione e doppiaggio dei video di YouTube. Microsoft Edge: perché sotto i 300 ms è un punto di svolta?. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Microsoft Edge rompe la barriera dei 300 ms: velocità record

