Dazi prosegue la trattativa tra Trump e l' Ue | Sefcovic | Grazie al negoziato abbiamo evitato tariffe più alte

Dazi, una partita ancora aperta tra Trump e l'UE, si svela attraverso le negoziazioni di Prosegue tra Sefcovic e il presidente americano. Grazie a questi intensi sforzi diplomatici, si è evitato un aumento delle tariffe che avrebbe colpito duramente le imprese europee, ma il rischio non è ancora scongiurato. Il Financial Times rivela che, con l’intesa, le tariffe potrebbero superare quelle imposte alla Gran Bretagna, rendendo questa trattativa cruciale per il futuro commerciale del continente.

Il Financial Times: dall'intesa con Trump dazi all'Ue più alti rispetto a quelli alla Gran Bretagna. Entro due giorni la Casa Bianca invierà le lettere con le tariffe agli Stati europei.

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

Trump conferma l'invio delle lettere sui dazi. L'Ue prosegue con le trattative

Prosegue negoziato Ue-Usa su dazi, Bruxelles cerca accordo prima di 1/8. Trump: No altri rinvii; Questione dazi: Trump rinvia tutto al primo agosto, tariffe dal 25 al 40%; Dazi, Trump allenta le tariffe sulle auto e assicura: Troveremo un accordo con la Cina.

