La petizione di un 18enne novarese | Ridiamo vita a tutte le case di quartiere

La proposta di un giovane novarese sta accendendo una scintilla di speranza tra le comunità locali: un progetto per rinvigorire le case di quartiere, trasformandole in centri pulsanti di socialità e partecipazione. Attraverso eventi, riunioni e la creazione di figure di riferimento, si mira a ridare vita e identità a spazi spesso dimenticati. È il momento di riscoprire il potere della comunità e di costruire insieme un futuro più unito.

"Alcune case di quartiere sono desolate e abbandonate al loro destino. Ridiamo loro vita rendendole riferimenti, per esempio, con eventi, riunioni di quartiere, per lanciare proposte o per risolvere le problematiche attraverso la nomina di un leader di quartiere". Si tratta della proposta.