Visibilia la difesa di Santanché | Mail e audio contro di lei sono inutilizzabili

In un audace colpo di scena, i difensori di Daniela Santanchè hanno richiesto l'esclusione delle mail e delle registrazioni audio utilizzate contro di lei, sostenendo che sono state acquisite in modo illegittimo violando l'immunità parlamentare. La difesa ha puntato il dito contro le prove, definendole inutilizzabili e chiedendo che vengano escluse dal fascicolo. La battaglia legale si fa sempre più accesa e potrebbe rivoluzionare il corso del procedimento.

Le mail e le registrazioni di Daniela Santanchè su cui si basa in larga parte l'accusa di truffa allo Stato per il ministro del Turismo sono inutilizzabili in quanto acquisite violando l'immunità parlamentare: pertanto devono essere escluse dal fascicolo del procedimento. Questa è la richiesta avanzata oggi dai difensori della Santanchè, Nicolò Pelanda e Salvatore Pino, nel corso dell'udienza preliminare davanti al giudice Tiziana Gueli. Il piatto forte previsto per l'udienza di oggi era l'interrogatorio del compagno della Santanchè, Dimitri Kunz, accusato anche lui dello stesso reato per il ruolo che rivestiva in Visibilia Editore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it