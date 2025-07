Un conto da 923 euro in quattro per aragoste e vino | il caso a Ponza Ma il ristoratore si difende

Un episodio che sta facendo discutere sui social e tra gli amanti del buon cibo: quattro turisti di Latina si sono trovati a pagare quasi mille euro per un pasto di aragoste e vino in un celebre ristorante di Ponza. La vicenda, riportata da La Repubblica, solleva interrogativi sulla trasparenza dei prezzi e la responsabilitĂ dei ristoratori. Ma il proprietario del locale si difende, spiegando la sua versione dei fatti, lasciando aperto il dibattito sulla corretta gestione delle aspettative dei clienti.

Un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a persona. Tanto è costato pranzare vista mare, sabato scorso a Ponza, a quattro persone. Per un totale di 923 euro. Lo scontrino del ristorante "Il Rifugio dei naviganti", nella zona di Sant'Antonio,

