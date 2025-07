Scuola Schlein | Trasporto gratis per studenti Costerebbe meno dei centri vuoti in Albania

Immaginate un sistema scolastico accessibile e inclusivo, dove ogni studente può muoversi liberamente senza barriere economiche. La nostra proposta punta a offrire trasporto pubblico gratuito per gli studenti, sostenendo le famiglie con bonus dedicati e agevolazioni per chi risiede lontano da casa. Un investimento che non solo riduce i costi, ma apre le porte a un futuro più equo e prospero. E così, insieme, possiamo trasformare questa visione in realtà.

“La proposta che presentiamo oggi vuole garantire il diritto allo studio e il diritto a spostarsi in un Paese in cui è sempre più difficile farlo. Vogliamo garantire il trasporto pubblico gratuito per gli studenti come già hanno fatto alcune regioni e città. Un bonus per le famiglie di 250-300 euro per consentire l’acquisto dell’abbonamento. E per gli studenti fuori sede un bonus di 250 euro, fino ai 30mila euro di Isee, per consentire loro di tornare a casa” così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Nazareno a margine della conferenza stampa di presentazione della proposta di legge dem su trasporti e studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Scuola, Schlein: “Trasporto gratis per studenti. Costerebbe meno dei centri vuoti in Albania”

In questa notizia si parla di: studenti - schlein - trasporto - scuola

Trasporti, Schlein: bonus per gli studenti, fino a 300 euro l’anno - Il Pd lancia una proposta che mira a facilitare la mobilità dei giovani tra i 14 e i 24 anni, offrendo un bonus fino a 300 euro all’anno.

STUDENTI E INSEGNANTI CON CONTRATTI ANNUALI SPEDITI AI CENTRI PER L'IMPIEGO PER FAR PRENDERE I SOLDI DEL PNRR ALLA REGIONE? Quando me l'hanno raccontata a me è sembrata una follia: il governo è in difficoltà sul programma PN Vai su Facebook

Scuola, Schlein: “Trasporto gratis per studenti. Costerebbe meno dei centri vuoti in Albania”; Dai che andiamo: la proposta di legge del Pd per il trasporto pubblico di chi studia; Schlein: Proponiamo Trasporto pubblico gratis per studenti e fuorisede, costa meno di Cpr in Albania - Il video.

Scuola, Schlein: “Trasporto gratis per studenti. Costerebbe meno dei centri vuoti in Albania” - (LaPresse) “La proposta che presentiamo oggi vuole garantire il diritto allo studio e il diritto a spostarsi in un Paese in cui è sempre ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

Schlein: Proponiamo Trasporto pubblico gratis per studenti e fuorisede, costa meno di Cpr in Albania - "La proposta che abbiamo presentato punta a garantire il diritto allo studio e a spostarsi in un Paese dove è diventato sempre più difficile. Segnala ilgiornale.it