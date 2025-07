Esclusione dalle coppe o retrocessione | una delle due sanzioni è inevitabile

In un panorama calcistico sempre più imprevedibile, si avvicinano due scenari che potrebbero sconvolgere il destino di club europei: esclusione dalle coppe o retrocessione. La situazione del Crystal Palace, ancora in bilico, potrebbe riservare sorprese clamorose, con una delle due sanzioni che appare ormai inevitabile. Il futuro si fa incerto e le conseguenze potrebbero riscrivere le gerarchie del calcio continentale. Resta da scoprire cosa accadrà davvero.

In arrivo un doppio colpo di scena che lega due club europei. Dalla retrocessione all’esclusione dalle coppe: può succedere di tutto In vista della prossima stagione di coppe europee c’è un caso delicato ancora in attesa di essere risolto definitivamente. Il riferimento è alla partecipazione o meno del Crystal Palace alla prossima Europa League. - Calciomercato.it (fonte: © Ansa) I vincitori dell’ultima FA Cup navigano infatti nell’incertezza a causa dell’imprenditore americano John Textor, che ha accettato di vendere le sue azioni del Palace al proprietario dei New York Jets, Woody Johnson, proprio per aiutare il club a partecipare alle competizioni europee la prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esclusione dalle coppe o retrocessione: una delle due sanzioni è inevitabile

In questa notizia si parla di: coppe - esclusione - retrocessione - sanzioni

Fuori dalle Coppe Europee: la UEFA pronta all’esclusione per la stagione 2025/26 - Il mondo del calcio è in fermento: un club di prestigio rischia l'esclusione dalle coppe europee per la stagione 2025/26.

Indagine Elliott-RedBird, il Milan rischia multe e penalizzazione in campionato. E in Europa...; Fair Play Finanziario: la Roma rischia l'esclusione dalle coppe europee? La posizione del club; Manchester City, la teoria dell’autosabotaggio: sta davvero perdendo di proposito?.

Esclusione dalle coppe o retrocessione: una delle due sanzioni è inevitabile - Dalla retrocessione all'esclusione dalle coppe: può succedere di tutto ... Segnala calciomercato.it

Esclusione della rivale dalle coppe europee, ora il Milan sogna - Una squadra italiana rischia una sanzione dall'UEFA per non aver rispettato i paletti del settlement agreement. Scrive milanlive.it