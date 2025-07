Rigenerazione urbana risoluzione di Ancarani Pd | Più risorse per sostenere i Comuni in difficoltà

La rigenerazione urbana si configura come una leva fondamentale per rivitalizzare i territori e promuovere uno sviluppo sostenibile. Tuttavia, la scarsità di risorse rischia di ostacolare progetti meritevoli e innovativi. Con la risoluzione Ancarani PD PI249, intendiamo rafforzare il supporto ai comuni in difficoltà , garantendo che ogni iniziativa valida possa trovare i mezzi necessari per realizzarsi, contribuendo così a un futuro più inclusivo e prospero.

“La rigenerazione urbana rappresenta una leva strategica per il futuro delle politiche territoriali regionali. È fondamentale che progetti validi e coerenti con gli obiettivi di sviluppo non vengano esclusi a causa della limitata disponibilità di risorse. Con la risoluzione che abbiamo presentato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: rigenerazione - urbana - risoluzione - risorse

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - L’arte si fonde con la rigenerazione urbana a Napoli Nord grazie a "Milk (R)evolution". Fino al 23 maggio, giovani artisti under 35 possono partecipare a questo bando, promosso da Comunica Sociale e sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per dare vita a proposte artistiche innovative e contribuire al rinnovamento della città .

Ancarani e Calvano chiedono l’incremento delle risorse sul bando di rigenerazione urbana; Salvini: “Riformiamo il Testo Unico Edilizia per sostenere la rigenerazione urbana”; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Rigenerazione urbana, la Regione Sardegna stanzia 41mln di euro - La Giunta regionale approva lo stanziamento di ulteriori 41 milioni di euro destinati allo scorrimento delle graduatorie per gli interventi di rigenerazione urbana nei Comuni sardi. Lo riporta sassarinotizie.com

Messina: in Giunta approvati nuovi interventi di rigenerazione urbana, sostegno alle PMI e valorizzazione dell’I-Hub - Messina: in Giunta approvati nuovi interventi di rigenerazione urbana, sostegno alle PMI e valorizzazione dell’I- Riporta strettoweb.com