Il ' padre' delle prove di trazione contro gli abbattimenti dei pini | Errore palese nella valutazione

Il padre delle innovative prove di trazione, l'ingegnere Lothar Wessolly, svela un errore clamoroso nella valutazione del Comune di Ravenna: la decisione di abbattere alcuni pini di Viale Romagna a Lido di Savio si basa su una stima erronea. Un'analisi che mette in discussione la correttezza dell'intera valutazione e solleva interrogativi sulla gestione del patrimonio arboreo locale. Ma cosa rivela esattamente questa relazione?

Ci sarebbe un "errore palese" dietro la valutazione del Comune di Ravenna che ha dichiarato da abbattere alcuni dei pini di viale Romagna a Lido di Savio. A dichiararlo è la relazione dell'ingegnere Lothar Wessolly, padre e luminare del test di trazione per la determinazione delle forze di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

