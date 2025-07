Luigi Liccardo danza a 360 gradi | l’11 luglio spettacolo ad Arzano

Vivi un’emozionante serata di danza ad Arzano, il 21-22 luglio, con Luigi Liccardo, maestro e direttore artistico dell’Ateneo della Danza, che presenta un affascinante incontro tra tradizione classica e innovazione contemporanea. Un’occasione unica per immergersi in performance che uniscono passato e futuro, tra i capolavori di Francesco Imperatore e le giovani promesse coreografiche. Non perdere questa esperienza straordinaria, che promette di incantare il pubblico e aprire nuove prospettive nel mondo della danza.

di Massimiliano Craus Un incontro a metà strada tra la tradizione classica ed il futuro del repertorio contemporaneo a casa di Luigi Liccardo, direttore artistico dell’Ateneo della Danza e della rassegna Research Contemporary Project, giunta alla seconda edizione nell’autunno 2025. Tradizione classica rappresentata dall’ex interprete di tante stagioni al Teatro di San Carlo di Napoli Francesco Imperatore a tu per tu con la giovane coreografia rappresentata dall’altro ospite d’onore Niko Piscopo, team manager della compagnia Cornelia e sempre più in voga in questi anni. La sede dell’Ateneo della Danza di Frattamaggiore ha così potuto inebriarsi di progettazione e conservazione, frutto di una formazione eterogenea di Luigi Liccardo, uomo di danza a 360°. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: luigi - liccardo - danza - gradi

Danza a 360 gradi all’Ambra Jovinelli - Teatro » Anticipazioni » Danza a 360 gradi all’Ambra ... Secondo cinespettacolo.it

Fabio De Luigi/ Il passo a tre con Agnese Di Clemente e Roberto Bolle (Danza con me) - IlSussidiario.net - Fabio De Luigi è uno degli ospiti del grande show “Danza con me 2019“, l’evento televisivo condotto da Roberto Bolle mercoledì 1 gennaio 2019 in prima serata su Raiuno. Segnala ilsussidiario.net