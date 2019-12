Disabili | Istat | “Oltre 600mila persone con gravi limitazioni vivono isolate”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Oltre seicentomilaconin una situazione di grande isolamento, senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno. Di queste, ben duecentoquattro milacompletamente sole. E’ questa la fotografia del rapporto“Conoscere il mondo dellatà”, presentato in occasione della Giornata dellecontà nel corso di un incontro organizzato dal Cip e dall’Inail e alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Il nostro Paese ha nei nostri concittadini contà un giacimento di energie, risorse e contributi di cui si priva perché non li mette in condizione di potersi esprimere: è l’obiettivo sociale e politico”, ha detto il Capo dello Stato. “Da questo rapporto emerge con chiarezza che il problema dellatà non è di assistenza ma soprattutto di sostegno, per ...

