In soli 3 giorni caduta la pioggia di un mese E circa 40mila fulmini

Negli ultimi tre giorni, la Lombardia ha vissuto un vero e proprio spettacolo dirompente con circa 40.000 fulmini, tra cui 15.000 tra nube e suolo, culminando nella giornata di domenica con quasi 20.000 scariche elettriche. Un evento climatico di portata straordinaria che ha suscitato stupore e attenzione tra cittadini e esperti. Ma questa pioggia di fulmini non si è fermata alla Lombardia: anche altre regioni hanno sperimentato fenomeni simili, lasciando tutti a chiedersi cosa ci riserva il clima nel prossimo futuro.

"Negli ultimi tre giorni, da sabato 5 luglio a lunedì 7, in Lombardia sono stati rilevati circa quarantamila fulmini, di cui quindicimila tra nube e suolo. La giornata più “elettrica“ è stata quella di domenica, con quasi ventimila fulmini registrati". È quanto ha fatto sapere ieri l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) lombarda a proposito del maltempo abbattutosi sulla regione negli ultimi giorni. Lombardia a parte, sono stati oltre 100mila i fulmini caduti in tutta Italia negli ultimi due giorni. "Le precipitazioni – si legge di nuovo nella nota diramata dall’Agenzia regionale lombarda – sono state abbondanti seppur con quantitativi non eccezionali se confrontati con altri temporali degli ultimi anni verificatisi nella stagione estiva". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In soli 3 giorni caduta la pioggia di un mese. E circa 40mila fulmini

In questa notizia si parla di: giorni - fulmini - circa - soli

Meteo Milano, ancora pioggia. In Lombardia 40mila fulmini in tre giorni, in città caduti 70 mm di acqua - meteo milano ancora pioggia in lombardia 40mila fulmini in tre giorni in città caduti 70 mm di acqua.

Se vi è sembrato di vedere più fulmini del solito, avevate ragione: solo domenica, nel centro-nord Italia, se ne sono contati circa 38mila. Abbiamo spiegato come si formano e perché sono così tanti: Vai su X

THOMAS Ciao, vi presento Thomas, un gattino maschio, circa 50 giorni. È stato ritrovato all’interno di cespugli, pieni di spine, da solo che piangeva ininterrottamente, probabilmente perché ha perso la sua mamma, o sarà stata investita Thomas è un gattin Vai su Facebook

In soli 3 giorni caduta la pioggia di un mese. E circa 40mila fulmini; Maltempo, 100mila fulmini in 48 ore: cosa è successo in Italia; Maltempo: in Lombardia 40 mila fulmini, vento fino a 90 km/h e 100mm di pioggia.

In soli 3 giorni caduta la pioggia di un mese. E circa 40mila fulmini - "Negli ultimi tre giorni, da sabato 5 luglio a lunedì 7, in Lombardia sono stati rilevati circa quarantamila fulmini, di cui quindicimila tra nube e suolo. Si legge su ilgiorno.it

Maltempo, 100mila fulmini in 48 ore: cosa è successo in Italia - Decine di migliaia di fulmini caduti da Nord a Sud dell'Italia in poco tempo, 27mila nella sola Toscana: quali sono le nuove cause per la genesi di questo fenomeno ... msn.com scrive