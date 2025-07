Euro 5 passa la proroga I limiti ai mezzi diesel scatteranno nel 2026 | Ma bisogna agire prima

La proroga sui limiti ai mezzi diesel Euro 5, approvata fino al 2026, dà un respiro di sollievo a molti automobilisti. Ma attenzione: il conto alla rovescia è iniziato, e presto potrebbe arrivare il momento di scegliere tra strada e garage. Bologna, almeno per ora, respira, ma il futuro delle auto con norme più rigide si fa sempre più vicino. È fondamentale agire ora prima che sia troppo tardi.

Bologna è salva. Almeno per ora. Almeno fino al primo ottobre 2026, quando scadrà il rinvio del blocco imposto ai diesel euro 5. Poi, però, chi in garage o sotto casa ha parcheggiata un’auto con queste caratteristiche non potrà dirsi salvo. Il ministero dei Trasporti ha approvato, con "grande soddisfazione" del ministro Matteo Salvini (nella foto piccola), l’emendamento al decreto legge ’Infrastrutture’: la nuova norma differisce dal primo ottobre 2025 alla stessa data del prossimo anno il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali Euro 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Euro 5, passa la proroga. I limiti ai mezzi diesel scatteranno nel 2026: "Ma bisogna agire prima"

