La Bulgaria nella zona euro e le prospettive di allargamento dell’Ue

Da gennaio 2026 la Bulgaria adotterà ufficialmente l’euro, diventando il ventunesimo Paese dell’Eurozona. Il tasso di conversione per un euro sarà di 1,95583 lev. La decisione segue il parere favorevole di Commissione europea, Banca centrale europea e Parlamento europeo, che ieri ha votato con larga maggioranza a favore dell’ingresso di Sofia nella moneta unica. L’adozione dell’euro era un impegno assunto dalla Bulgaria già nel 2007, al momento dell’adesione all’Unione europea. Ma il percorso si è rivelato lungo e complesso, sia per difficoltà economiche sia per una forte opposizione interna. Negli anni, Sofia ha dovuto rispettare criteri stringenti: inflazione sotto controllo, deficit contenuto, indipendenza della banca centrale e partecipazione al Meccanismo di cambio europeo, a cui è entrata nel 2020. 🔗 Leggi su Linkiesta.it