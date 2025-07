I nodi da sciogliere Da viabilità e posteggi all’edilizia sociale

L’intenzione è di affrontare con responsabilità e apertura le sfide legate alla viabilità, ai posteggi e alla riqualificazione dell’ex Dell’Orto. La politica, attualmente, rifiuta proposte che non rispettino gli interessi della città, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo. Insieme, maggioranza e minoranza sono determinate a trovare un punto di equilibrio che protegga gli obiettivi condivisi e il benessere di tutti i cittadini.

La politica al momento non ci sta. Tutti contenti di poter affrontare il tema della riqualificazione dell’ex Dell’Orto, ma non alle condizioni proposte dal privato. Indispensabile sedersi al tavolo, trattare, senza rinunciare ad alcuni obiettivi che sono già stati definiti per tutelare la città. Questo, in sintesi, quanto è emerso in Consiglio sull’ex Dell’Orto, tema che per una volta ha messo d’accordo maggioranza e minoranza. "L’intenzione è di raggiungere accordo che renda possibile interesse pubblico e interesse privato – ha commentato Renato Minotti (Pd), presidente della commissione Pianificazione territoriale -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it