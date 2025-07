Arriva Mille artista poliedrica | sul palco con brani del disco in anteprima

un’occasione da non perdere per scoprire la versatilità di Mille, artistica poliedrica, che delizierà il pubblico con brani in anteprima dal suo nuovo disco. Un concerto coinvolgente e ricco di emozioni, inserito nella cornice magica dell’Arena estiva del Teatro Borsoni di Brescia, nell’ambito della rassegna “Fantasie metropolitane”. Preparati a vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica e della creatività.

Un’artista poliedrica, un concerto coinvolgente. All’Arena estiva del Teatro Borsoni di Brescia arriva Elisa Pucci, in arte Mille (nella foto), con “Il concerto di Mille“. L’iniziativa rientra nella rassegna estiva “ Fantasie metropolitane “, nella sezione “Il Centro teatrale bresciano propone“. Dopo l’allestimento del capolavoro di Hemingway “Colline come elefanti bianchi“ e il Concerto di Alessandro Sipolo, sabato 12 luglio alle ore 21,30 sarà la volta della cantautrice, musicista e attrice teatrale. Il pubblico del CTB l’ha già apprezzata come protagonista ne La locandiera. A long play, spettacolo che ha inaugurato la stagione inaugurale del Teatro Borsoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arriva Mille, artista poliedrica: sul palco con brani del disco in anteprima

