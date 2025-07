A Cesate torna Banda in Festa | due weekend di musica cucina e divertimento al centro sportivo

Cesate si prepara a vivere momenti indimenticabili con “Banda in Festa 2025”, due weekend di musica, cucina e divertimento al centro sportivo. L’evento, organizzato dal Corpo Musicale Vincenzo Bellini, trasformerà l’area feste in un palcoscenico di allegria e cultura, coinvolgendo tutta la comunità. Un’opportunità per condividere emozioni, gustare specialità locali e immergersi in un’atmosfera di festa che promette di lasciare il segno. Non mancate!

Cesate si prepara a vivere due weekend all’insegna della musica, della buona cucina e dell’intrattenimento con la nuova edizione di “Banda in Festa 2025”, organizzata dal Corpo Musicale Vincenzo Bellini. L’appuntamento è nell’area feste del centro sportivo comunale, con ingresso dal parcheggio di via Centro Sportivo, da giovedì 10 a domenica 13 luglio e poi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - A Cesate torna “Banda in Festa”: due weekend di musica, cucina e divertimento al centro sportivo

In questa notizia si parla di: sportivo - centro - cesate - banda

Il 4° Memorial Franco Chignoli 2025 al via il 24 maggio: 12 big internazionali nel centro sportivo di Zambrotta - Il 4° Memorial Franco Chignoli prenderà il via il 24 maggio 2025, ospitando 12 big internazionali nel centro sportivo di Zambrotta.

Dalle specialità emiliane alla paella: a Cesate torna “Banda in Festa”; A Cesate torna “Banda in Festa”, dal 10 luglio due fine settimana di musica, cibo e divertimento; Eventi week-end: dal Palio di Santa Margherita a Caronno al “Concerto d’estate” a Cesate.

Dalle specialità emiliane alla paella: a Cesate torna “Banda in Festa” - Cesate si prepara ad accogliere l'edizione 2025 di "Banda in Festa", l'evento estivo che, con il patrocinio del comune, animerà l'area feste del ... Riporta ilsaronno.it

Cesate: grande successo per la “12h no stop di calcio” dello Sc United - CESATE – Sport, divertimento e convivialità hanno animato lo scorso fine settimana il centro sportivo di Cesate, in occasione della “12h no stop di ... Come scrive ilsaronno.it