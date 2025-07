I Velvet Sundown e la logica di Tyler Durden

Velvet Sundown e la logica di Tyler Durden: due mondi, due pensieri, un filo sottile che li collega. Recentemente, la scrittrice Rosella Postorino ha condiviso un episodio che cattura l’essenza di questa connessione: vent’anni fa, una sua email, sotto il nome di Caterina Cinquecentocatenelle e piccolamela, le permise di dialogare con personalità di spicco della letteratura, rivelando come le identità online possano spesso celare o creare nuove realtà. Ma chi erano realmente quei protagonisti?

Mi è capitato sotto gli occhi un post della scrittrice Rosella Postorino. Raccontava di come, una ventina di anni fa, avesse una mail che invece che riportare il suo nome e cognome risultasse a nome di Caterina Cinquecentocatenelle e un nickname buffo, piccolamela, e di come con quella mail si fosse ai tempi confrontata con personalità di spicco della letteratura, che si rapportavano con lei chiamandola, appunto, Caterina. Racconta che erano i primi tempi del web, per lei. Erano i primi tempi per il web anche per me, quelli, suppergiù, e anche io ho una storia simile da raccontare. Mi ero aperto un account su Hotmail per scrivere un servizio su Panorama, ricordo, e siccome non si sapeva esattamente di cosa si trattasse, lo avevo fatto con molte cautele, a partire dal non inserire da nessuna parte il mio vero nome e cognome, pensa che fesso che ero. 🔗 Leggi su 361magazine.com

velvet - sundown - logica - tyler

